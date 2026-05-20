Названы ранние признаки алкоголизма

Нарколог Юлия Перминова перечислила первые признаки развития алкогольной зависимости и объяснила, в каких случаях стоит обратиться к врачу, сообщает «Царьград» .

Юлия Перминова заявила, что одним из ранних сигналов может быть улучшение настроения при мысли о предстоящей выпивке и стремление употреблять алкоголь в одиночку без повода.

Среди тревожных признаков врач назвала учащение употребления спиртного, например переход с одного раза в месяц на еженедельный. Насторожить должно и появление новых поводов для застолий.

Еще один симптом — желание «догоняться», когда человек продолжает пить во время и после мероприятия вне зависимости от тостов и компании. На развитие зависимости также указывают изменения характера опьянения и провалы в памяти.

Перминова отметила, что тревожным сигналом становится смена эмоциональной реакции: если раньше алкоголь приносил удовольствие, а теперь возникает ощущение, что «без этого плохо». В числе признаков — частые мелкие травмы, потеря вещей и дезориентация в нетрезвом состоянии.

«При проявлении трех и более признаков стоит обратиться к специалисту», — рекомендовала Перминова.

Раннее обращение к врачу повышает шансы на коррекцию состояния и предотвращает тяжелую зависимость.

