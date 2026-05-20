сегодня в 12:49

Дмитрий Харатьян насобирал более полумиллиона штрафов на своем китайском авто

Российский актер, телеведущий и кинопродюсер Дмитрий Харатьян насобирал более полумиллиона штрафов на своем новом китайском гибридном кроссовере. Народный артист РФ второй год игнорирует оплату платных дорог, сообщает SHOT .

В 2024 году 66-летний актер приобрел новенький среднеразмерный гибридный китайский кроссовер Lixiang L7 за 7 млн рублей. За короткий срок Харатьян собрал 395 штрафов на 524 тыс. рублей. Среди нарушений — превышение скорости до 60 км/ч, неоплата парковки и непристегнутый ремень.

Артист периодически оплачивает часть штрафов, однако платные дороги игнорирует: с позапрошлого года на нем висит долг в 21 тыс. рублей за 32 проезда по проспекту Багратиона.

