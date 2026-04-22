В Петербурге суд оштрафовал Евгения Онегина за езду в состоянии опьянения

Второго ноября прошлого года в 23:40 сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Онегина на трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Мужчина находился на рулем в состоянии опьянения. Результат освидетельствования показа 0.790 мг/л. В машине также находились жена и ребенок.

На Онегина составили административный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). При этом адвокат Онегина утверждал, что сотрудник ГАИ допустил ошибку при привлечении его клиента к административной ответственности. Якобы правоохранитель ввел водителя в заблуждение, чтобы он согласился с результатами алкотестера.

Суд установил, что все вышеизложенное защитником противоречит материалам делам, так как сотрудник Госавтоинспекции все разъяснил водителю. Кроме того, Онегин до этого привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Суд признал Онегина виновным и назначил наказание в виде штрафа в 45 тыс. рублей с лишением прав на 1 год 8 месяцев.



