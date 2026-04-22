Огонь охватил крышу дома в Махачкале на площади 600 «квадратов»

В Махачкале в многоквартирном доме вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил кровлю, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

В 22:25 22 апреля поступил сигнал о возгорании квартиры на мансардном этаже дома. На место отправились огнеборцы.

Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил крышу мансардного седьмого этажа. Площадь пожара составляет примерно 600 квадратных метров.

«Жертв и пострадавших нет», — отметили в МЧС.

На месте работают от РСЧС 39 человек и 12 единиц техники, среди которых 25 человек и 7 единиц техники от МЧС.

