Парень попал в больницу после стрельбы в баре во Владивостоке

Во Владивостоке в баре произошла стрельба. Ранен оказался один человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района поступила телефонограмма из медучреждения. Медик сообщил о госпитализации 20-летнего парня с признаками огнестрельного ранения.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что пострадавший находился в одном из баров на улице Светланской, где у него произошел конфликт с незнакомцем. Оппонент выстрелил в молодого человека и скрылся.

По записям камер видеонаблюдения правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 24-летний мужчина. Изъятый у него пистолет направили на экспертизу, которая показала, что оружие является травматическим.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый задержан.

