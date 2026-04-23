В России вступил в силу ГОСТ на отопление квартир

Документ устанавливает требования к оборудованию, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления с автоматическим управлением. Это позволяет дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести учет потребления тепла в отдельном жилом помещении.

В Росстандарте отметили, что новый ГОСТ создан для снижения теплопотребления зданий, а также автоматизации и диспетчеризации систем отопления в пределах одной квартиры. Он обеспечит дистанционное регулирование температуры воздуха в помещении, что позволит экономить тепло и повысить комфорт проживания.

В ведомстве добавили, что ГОСТ адресован проектировщикам, застройщикам, управляющим компаниям и производителям климатического оборудования.

