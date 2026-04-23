Крыша здания загорелась на площади 1 000 «квадратов» в Ивановской области
В городе Иваново вспыхнул крупный пожар в производственном здании. Горит кровля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Огнеборцам поступил сигнал о пожаре на улице Сосновой. На месте они выяснили, что горит крыша постройки.
Площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров.
Пожарные расчеты брошены на ликвидацию огня и защиту соседнего здания. В тушении задействованы 46 специалистов и 17 единиц техники.
