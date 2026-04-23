Умные, глупые или проблемные: кто обращается к психологу

Пациентами ментальных докторов может стать любой, уровень интеллекта на это не влияет, сообщил РИАМО врач-психиатр и нарколог Василий Шуров.

Ранее в соцсетях стали обсуждать, что умные люди не обращаются к психологам и такого рода специалисты им помочь не могут. Вот только действительность говорит об обратноом, уровень интеллекта здесь ни причем.

«Очевидно, что к психологам попадают люди любого уровня интеллекта, когда у них наступают серьезные жизненные кризисы, крупные проблемы, психические заболевания. Ум человека ни от чего не застраховывает. Более того, часто умные люди более тревожные, мнительные, с массой комплексов», — сказал Шуров.

По его словам, нет никакой связи между психологическими и психическими проблемами и уровнем интеллекта.

