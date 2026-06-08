Даниленко: проактивный контроль помогает быстрее находить ямы во дворах

«Проанализировав динамику обращений жителей за период январь–май 2023–2026 годов, мы видим следующую картину. Рост на 8% относительно 2025 года — это плюс 565 обращений. Это сигнал, что расслабляться рано, и в ряде округов ситуация с ямочным ремонтом немного ухудшилась. В то же время это снижение на 10% относительно средних значений 2023–2024 годов. Это говорит о некотором улучшении, но работа еще впереди. Наша задача — не допустить дальнейшего роста обращений и обеспечить оперативное устранение ям во дворах», – сказал Даниленко.

Он добавил, что для локального ремонта покрытия используется несколько методов фиксации разрушений асфальтобетонного покрытия. Это обращения через систему «Добродел» — они дают 24% выявленных дефектов. Однако основной объем — 76% — обеспечивает проактивная работа.

«Это мобильные комплексы с искусственным интеллектом, камеры «Безопасного региона» с искусственным интеллектом. Наибольшее количество дефектов дали нам именно камеры «Безопасного региона»: в прошлом году — 323 дефекта, а в этом уже 10 079 дефектов. То есть более чем в 1000% у нас рост. Также это внутренний контроль муниципалитетов. Проактивная работа в текущем году позволила нам за аналогичный период выявить в три раза больше дефектов, чем было выявлено жителями. Это позволяет нам работать на упреждение», – отметил министр.

Вместе с тем, по словам Даниленко, у муниципалитетов сократилось на 13% количество самостоятельно выявленных дефектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона сообщил, что все, что касается дворов, имеет очень важное значение в летние месяцы.

«Сейчас каникулы, время отпусков, люди много времени проводят на свежем воздухе. Поэтому есть запрос на то, чтобы это было комфортно, удобно и безопасно – это принципиально важно», — сказал губернатор.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.