Фестиваль творчества «Мир без границ» объединил в Одинцове детей из пяти стран

В Одинцове проходит IV Международный инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи «Мир без границ». Масштабное событие собрало участников не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году география проекта значительно расширилась. На фестиваль приехали делегации из Казахстана, Узбекистана и Абхазии. Более того, впервые организаторы получили заявки на участие от Турции и Палестины.

«Мы очень признательны, что с первых дней фестиваль поддержал губернатор Московской области и команда правительства, и благодаря этому идея общественной организации выросла в большое, масштабное событие, которое ждут не только наши дети Подмосковья, но ждут дети со всей России», — отметила Инна Орлова, председатель АРДИП, руководитель международного сообщества «Матерей детей инвалидов».

Участники подготовили яркие творческие номера. В свою очередь организаторы постарались создать для каждого комфортную и развивающую среду: для гостей организованы мастер-классы, игры и даже нейрогимнастика.

Анастасия Тукина приехала из Казахстана, она впервые на этом фестивале. Надеется, что дружба между странами перерастет в большое движение, и с каждым годом делегация будет расти.

«Здесь большое количество позитивных и творческих людей, мы обмениваемся опытом, общаемся, чувствуем мощную поддержку. Эмоции меня переполняют», — поделилась Анастасия.

Международный фестиваль «Мир без границ» — это творческая среда, где дети с особенностями здоровья могут продемонстрировать свое мастерство, идеи и фантазии. Проект входит в ТОП-100 лучших социальных проектов России. За годы существования фестиваля его участниками стали уже более 30 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.