Андрей Воробьев: более 1,1 тыс км дорог ремонтируют в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе ремонтируют более 1,1 тыс. километров дорог, 140 км — капитально. Работы затрагивают многие города, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Во время еженедельного совещания Воробьева с областным правительством и главами округов говорили о программах ремонта. Также обсуждалось содержание дорожной сети.

В летнее время года традиционно в активной фазе находится все, что затрагивает обновление, ремонт, а также наведение чистоты на территориях региона. Программа в 2026-м крупная по объему, подчеркнул губернатор.

«Более 1,1 тыс. километров просто ремонтируем и почти 140 километров — ремонтируем капитально. Заметная доля работ по региональным дорогам приходится на Коломну, Волоколамск, Луховицы, Егорьевск, Ступино и другие территории. Особое внимание — центральным улицам. Мы решили, что модернизация должна быть комплексной, то есть не только дорожного покрытия проезжей части, но также тротуара, остановочных павильонов и других элементов», — отметил Воробьев.

Протяженность дорожной сети Московской области — 45 тыс. километров. В этой цифре учитываются региональные, федеральные, а также муниципальные объекты.

Дорожную сеть обслуживают не менее 4,6 тыс. сотрудников, задействованы более 7,1 тыс. единиц спецтехники.

С июня в Московской области ямы на дорогах находят с применением ИИ. В прошлом на обследование вживую и обнаружение одной ямы человек тратил примерно пять минут. При этом объезд дорожных объектов проводился раз в месяц.

Сейчас на машинах размещены «умные» камеры. Они обнаруживают ямы в момент езды. Обследование дорог проводится каждые 10 суток.

Параллельно с ремонтом проводится сезонное содержание дорожной сети. Во время доклада министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркнул, что второй цикл работ собираются закончить к 1 июля.

Дорожные службы занимаются уборкой смета. Они моют дороги, тротуары. Также вывозят мусор вдоль дорог, моют ограждения.

Еще специалисты косят траву на обочинах и в полосе отвода. Помимо этого, проводятся работы по обновлению разметки.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.