Рыба массово погибла в реке Саля в Большеболдинском районе

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В Большеболдинском районе зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Саля. По предварительным данным, воду загрязнили отходы животноводства, сообщает pravda-nn.ru .

Жители округа заметили мертвую рыбу возле села Апраксино. По словам очевидцев, она лежит на разных участках берега, в том числе в районе бывшего завода.

Предварительно причиной гибели стал разлив навоза с территории предприятия в деревне Кудеяровка выше по течению.

Единая диспетчерская служба сообщила о произошедшем в региональные МВД, МЧС России и министерство экологии. На место выехали начальник территориального отдела, участковый и представитель агропредприятия.

Специалисты уже провели откачку нечистот у жилого дома. Они обследуют реку и подготовят заключение о причинах гибели рыбы.

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области подтвердило, что реку загрязнили отходы животноводства. Специалист ведомства возьмет пробы воды и направит их на исследование.

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