Когда Армения вступит в Евросоюз? Политолог назвал реальные сроки

Для получения членства в Евросоюзе Армении потребуется пройти через масштабные политические, экономические и общественные преобразования, а сам процесс может занять больше десятка лет, сообщил РИАМО политолог, специалист по международным отношениям Мовсес Газарян.

«Маловероятно, что Армения действительно может вступить в Европейский союз в ближайшие десятилетия. Сам Пашинян, чтобы на всякий случай снять с себя ответственность, заявил: мол, мы не ставим целью войти в Европу здесь и сейчас, но считаем нужным вести такую работу, чтобы у нас была страна, построенная по европейским стандартам. Но те же самые европейские стандарты — это довольно жесткие рамки развития для национальных государств», — отметил Газарян.

Он добавил, что вступление Армении в ЕС, если этот процесс действительно будет запущен, — долгосрочный, непростой и сложный.

«И опять-таки связанный с фактором как Грузии, так и серьезной заинтересованности на уровне Европейского союза, а также очень серьезных трансформационных процессов внутри Армении. Например, того беспредела и административного давления на оппозицию, которое мы видели на прошедших выборах, в рамках ЕС просто невозможно представить. Это совершенно неприемлемо», — заявил политолог.

Газарян уточнил, что, если говорить о цифрах, то это как минимум вопрос 10-15 лет.

«Это вопрос очень жесткой трансформации страны, общества и экономики в самых разных аспектах. И это только техническая часть. Политическая часть предполагает, что два больших друга Еревана в Европе должны будут приложить к этому очень серьезные усилия», — заключил эксперт.

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