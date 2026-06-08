Угроза разрушений? Эксперт рассказал о риске землетрясений в Москве

«Землетрясения как таковые, если мы рассмотрим весь масштаб явлений — от самых больших до самых незначительных, которые вообще не чувствуются, — они в общем-то теоретически везде могут происходить. Если мы говорим о таких, которые имеют хоть какую-то социальную значимость, то в районе Москвы, Подмосковья, вообще Среднерусской равнины они происходить не могут», — сказал Чебров.

Он добавил, что есть несколько разных исторических массивов, но там очень слабая сейсмичность. Такие события, чтобы угрожали жителям Московского региона, произойти не могут.

«Однако известно, что бывали события отдаленные, которые достаточно хорошо ощущались в Москве. Одна из таких зон — зона Вранча на Карпатах. Там были глубокие землетрясения, которые очень хорошо ощущались в Москве. В 1977 году было там 3–4 балла. Также, например, в 2013 году было землетрясение на Камчатке очень глубокое, которое чуть-чуть ощущалось в Москве. Ну, на грани, но, тем не менее, ощущалось», — рассказал директор исследовательского центра.

Чебров уточнил, что это все неопасные колебания, поэтому ожидать каких-то разрушений из-за этого точно не стоит.

Минувшей ночью на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. В результате погибли 15 человек, еще 129 получили ранения.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.