После выборов все чаще звучат разговоры о возможном европейском будущем Армении. Однако говорить о скором вступлении страны в Евросоюз пока преждевременно. Об этом РИАМО сообщил политолог, специалист по международным отношениям Мовсес Газарян.

«Я думаю, уместнее будет обозначить, что Армения активнее разворачивается в сторону Запада. Европа — это все-таки следствие. То есть мы увидим, что Армения рассматривает взаимодействие с Европой как компенсацию отхода от России. Это с одной стороны. С другой стороны, для армянского общества и армянских элит правящей группой действительно ставится амбициозная задача — войти в состав Европейского союза. Но не конкретизируется, что для этого потребуется со стороны Армении», — сказал Газарян.

Он добавил, что стоит все-таки рассматривать сотрудничество с Европой скорее в направлении взаимодействия с Брюсселем по транзитным и коммуникационным аспектам в регионе.

«Если серьезно говорить о европейской интеграции, то для Армении это невозможно без формирования четкой связки вместе с Грузией, потому что именно посредством Грузии Армения может получить наиболее корректный, безопасный и стабильный путь в Европу — через территорию Грузии, а дальше через морские рубежи», — рассказал политолог.

Газарян уточнил, что Армении для того, чтобы хоть в какой-то степени вести эту работу в направлении интеграции с Европой, необходима более усиленная связка ее традиционных европейских партнеров.

«Это Франция, которая является общеполитическим и дипломатическим прикрытием, другом и партнером Армении исторически последние 20 лет уж точно. И, собственно, Греция, которая является неформальным куратором армянского направления в рамках системы НАТО. То есть эта связка должна усилиться, и эта связка должна заняться Арменией вместе с Грузией. Но согласится ли Грузия на нечто подобное?», — отметил эксперт.

Он пояснил, что для Грузии это не совсем уместно с учетом ее особых отношений с другими странами Кавказского региона и главным военно-политическим оператором НАТО на Ближнем Востоке — Турцией.

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