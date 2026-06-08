«Болгарские разборки»: Дробыш поддержал Киркорова в споре о «Евровидении»

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш поддержал Филиппа Киркорова в споре о его роли в победе Болгарии на «Евровидении». Он назвал ситуацию «болгарскими разборками», сообщает Газета.ru .

Виктор Дробыш высказался на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». Композитор заявил, что верит исполнителю хита «Зайка моя».

«Киркоров врать не может. Это их болгарские разборки, пусть сами решают», — заявил Дробыш.

Продюсер добавил, что давно отошел от международных вокальных конкурсов. По его словам, он не стал бы отправлять российских артистов даже на «Интервидение 2026» в Саудовскую Аравию.

«Никого бы не отправил. Жарко. А вдруг бомбежки? Я мимо всего этого прохожу. Я уже с „Бурановскими бабушками“ набуранился, мне очень понравилось», — поделился Дробыш.

После финала «Евровидения» Филипп Киркоров заявил, что его команда помогла Болгарии победить. Артист посвятил этот успех покойному отцу Бедросу Киркорову.

Позже певица Дара, представлявшая Болгарию, опровергла слова Киркорова. Она заявила, что артист не связан с написанием ее песни Bangaranga.

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