До 6 млн рублей: сколько стоит сыграть свадьбу в Москве

В 2026 году свадьбы в Москве обходятся в 3–6 млн рублей. В регионах сопоставимые торжества стоят 1,5–3 млн, сообщает Газета.ru .

Основатель международной дизайн-лаборатории TwentyFive Дмитрий Яковлевский связал разрыв с более дорогими площадками, подрядчиками, логистикой и техническим оснащением в столице. На смету также влияют требования клиентов к деталям и уровню реализации.

«В Москве бюджет складывается из множества элементов, которые в сумме дают ощутимую разницу. Это и аренда площадки, и логистика, и уровень команды, и объем технических решений», — отметил Яковлевский.

Эксперт пояснил, что клиенты в Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление. В регионах подход сдержаннее, но запрос на персонализацию растет.

Базовый бюджет свадьбы в 2026 году редко опускается ниже 1–1,5 млн рублей. В него обычно входят площадка, кейтеринг, ведущий, фото- и видеосъемка и минимальное оформление.

За последний год кейтеринг, декор и техническое оснащение подорожали в среднем на 15–30%. Пары чаще пересматривают расходы и выбирают камерные форматы, но высвободившиеся средства нередко направляют на оформление, сценарий и сервис.

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