Новую АЗС формата самообслуживания открыли в Московской области

сегодня в 17:34

В Московской области на 28-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» начала работу интерактивная автозаправочная станция сети «Газпромнефть». Объект расположен в направлении движения из столицы и открыт в обновленном формате самообслуживания.

Конструкция АЗС включает медиаэкраны, транслирующие полезную информацию, и предусматривает новый подход к зонированию торгового зала с акцентом на увеличенное количество экспресс-касс. Интуитивно понятный интерфейс кассовых терминалов самообслуживания помогает без обращения к персоналу АЗС оформить заказ блюд кафе или оплатить покупки. Для самостоятельной бесконтактной оплаты топлива доступны также сервисы мобильного приложения сети.

Топливный ассортимент станции включает дизельное топливо, бензины АИ-92 и АИ-95, а также высокотехнологичные G-Drive 95 и G-Drive 100. На АЗС одновременно может заправляться десять автомобилей. Для грузового транспорта предусмотрена отдельная скоростная выносная топливораздаточная колонка.

На станции работает команда из более чем 30 сотрудников, прошедших обучение по стандартам гостеприимства.

В Москве и Московской области работает более 130 АЗС «Газпромнефть» с кассами самообслуживания.