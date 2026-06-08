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Политолог Газарян: армянское общество голосовало не за Европу и не против России

Значительная часть граждан Армении, скорее, поддерживает сохранение существующего положения дел, выступает за суверенитет страны и развитие партнерских отношений с Россией и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил РИАМО политолог, специалист по международным отношениям Мовсес Газарян.

В Армении 7 июня прошло голосование на парламентских выборах. Победу одержала правящая партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна с результатом 49,81% голосов. При этом выборы проходили на фоне заявлений Пашиняна о «начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

«Результаты выборов свидетельствуют не о каких-то европейских устремлениях армянского общества. Скорее, речь идет о том, что армянское общество принимает определенный статус-кво. Определенная его часть, не абсолютное большинство», — сказал Газарян.

Он добавил, что армянский народ выступает за свой суверенитет.

«Если говорить о сути вещей, армянское общество выступает за тесные партнерские связи с Россией, странами-членами Евразийского экономического союза», — рассказал политолог.

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