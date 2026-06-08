Потеряет ли Россия Армению: какие могут быть последствия выборов

После выборов Армения может начать новый этап отношений с Россией, в котором прагматизм будет сочетаться с попытками расширить сотрудничество с Европой, Турцией и западными странами, сообщил РИАМО политолог, специалист по международным отношениям Мовсес Газарян.

«Я думаю, мы увидим новый этап отношений России и Армении. В некоторых аспектах мы увидим определенную рационализацию со стороны Армении. Может быть, мы увидим снижение уровня взаимодействия за счет усиления сотрудничества Армении с другими странами, например, с Турцией, с Европейским союзом, с западным сообществом в целом», – сказал Газарян.

Он добавил, что по отношению к Армении в ее взаимодействии с Россией уместно несколько моделей.

«Первая модель. В критичной ситуации мы увидим отношения по типу взаимодействия стран Прибалтики с Россией, то есть покусывание в отношении Москвы, создание маленьких токсичных ситуаций в случае кризисов между Россией и Европой. Это также будет сказываться в определенных аспектах на отношениях Москвы и Еревана», – рассказал политолог.

Газарян отметил, что второй пример — отношения Грузии с Россией, то есть минимум идеологизации по сложным, токсичным вопросам двусторонней повестки, но попытка некоего прагматичного взаимодействия.

«Другое дело, что Москва уже не будет оказывать, возможно, такое льготное содействие армянскому правительству, как это имело место практически всю историю независимости Армении, потому что все-таки Ереван четко выбирает для себя новый полюс взаимодействия, новый полюс международного сотрудничества. Причем делает это довольно-таки грубо», – уточнил эксперт.

Он привел также в пример третью модель взаимодействия.

«Армения ориентируется на примеры других своих соседей по региону, которые, в понимании Еревана и текущей правящей группы, говорят с Россией на равных. В понимании текущей ереванской элиты, которую олицетворяет Пашинян, они говорят с Россией с позиции силы. Это не совсем уместная аналогия, потому что у Армении нет подобного статуса и возможностей, как у некоторых ее соседей. У нее нет другого силового прикрытия, кроме России, нет настолько широких возможностей и так далее», – заключил специалист по международным отношениям.

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