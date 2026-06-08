На Филиппинах произошло мощное землетрясение

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Подземные толчки зафиксировали у побережья острова Минданао. Эпицентр находился примерно в 58 км от города Генерал-Сантос, где проживает около 679 тыс. человек. Отмечается, что некоторые здания обрушились.

Специалисты прогнозируют волны высотой до 3 метров у берегов Филиппин.

Ранее директор Института геофизики УрО РАН Ирина Козлова призвала расширить сеть сейсмических станций в Свердловской области после трех землетрясений в майские праздники.

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