Ложится на грудь: блогер-узбек притворяется спящим на девушках в метро Москвы
В московском метрополитене малоизвестный блогер из Узбекистана устраивает провокации и домогается до пассажирок в метро Москвы, снимая это на видео. Затем продает рекламу, сообщает «Многонационал».
Молодой человек снимает видео по одному и тому же принципу. Он прикидывается спящим в вагоне поезда и целенаправленно падает на незнакомых девушек, пытаясь положить голову им на плечи или грудь. Подобные действия регулярно приводят к конфликтным ситуациям в общественном транспорте.
Свои действия молодой человек распространяет в интернете, рассчитывая на отсутствие наказания. Полученные видеозаписи он использует для монетизации и продвижения коммерческих услуг.
В финале некоторых роликов блогер прямо на улицах Москвы записывает рекламные интеграции на узбекском языке. Он указывает российский номер телефона для связи с потенциальными заказчиками.
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