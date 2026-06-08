Ложится на грудь: блогер-узбек притворяется спящим на девушках в метро Москвы

В московском метрополитене малоизвестный блогер из Узбекистана устраивает провокации и домогается до пассажирок в метро Москвы, снимая это на видео. Затем продает рекламу, сообщает « Многонационал ».

Молодой человек снимает видео по одному и тому же принципу. Он прикидывается спящим в вагоне поезда и целенаправленно падает на незнакомых девушек, пытаясь положить голову им на плечи или грудь. Подобные действия регулярно приводят к конфликтным ситуациям в общественном транспорте.

Свои действия молодой человек распространяет в интернете, рассчитывая на отсутствие наказания. Полученные видеозаписи он использует для монетизации и продвижения коммерческих услуг.

В финале некоторых роликов блогер прямо на улицах Москвы записывает рекламные интеграции на узбекском языке. Он указывает российский номер телефона для связи с потенциальными заказчиками.

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