«Вспыхнет, как порох»: может ли тополиный пух загореться сам?

Пух остается крайне горючим материалом, и при попадании даже небольшой искры способен вспыхнуть практически мгновенно, но самовозгорание почти невозможно. Об этом сообщил РИАМО ведущий эксперт научно-производственной компании «Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов.

«Тополиный пух сам по себе загореться не может. Сыпучие материалы — зерно, что-то еще — могут загореться только при слеживании. Идет слеживание, и из-за этого возможно самовозгорание. Сам пух легкий, воздушный. Поэтому самовозгорания здесь быть не может», — сказал Кузнецов.

Он предупредил, что пух чрезвычайно горюч. Если в кучу тополиного пуха бросить спичку, он вспыхнет, как порох. Поэтому с ним шутки опасны.

«Вообще в городах сокращают количество этих тополей или выводят новые виды, которые без пуха. Проблема потихонечку, как мне кажется, исчезает», — отметил эксперт.

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