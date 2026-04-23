«Позорное и трусливое поведение»: Путин раскритиковал прежнее руководство МОК

сегодня в 07:49

Глава государства Владимир Путин на церемонии награждения боксеров и бойцов смешанных единоборств резко раскритиковал действия экс-руководителей Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает RT .

Мероприятие прошло в Кремле.

«Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что позиции РФ в мировом спорте прочны, несмотря на попытки их ослабить.

