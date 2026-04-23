Эксперт назвал главного бенефициара от смягчения политики ЦБ

Переход ЦБ к циклу смягчения денежно-кредитной политики запустит перераспределение ликвидности в банковской системе, но главным выгодоприобретателем станет не ретейл или население, а реальный сектор экономики, сообщил РИАМО директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

По словам эксперта, снижение ключевой ставки неизбежно удешевит кредитные линии и долговые инструменты. Это критически важно для компаний с высокой долговой нагрузкой и длинными инвестпроектами.

«Основным бенефициаром здесь выступает промышленный сектор, где снижение стоимости обслуживания долга напрямую транслируется в рост маржинальности и расширение операционной деятельности», — отметил Царьков.

При сохранении тренда на смягчение он ожидает оживления в сегменте капитальных затрат, который ранее находился в стагнации. При этом влияние на потребителей двойственное: снижение доходности вкладов подтолкнет людей к тратам, но может дать краткосрочный всплеск инфляции, что потребует от регулятора осторожности.

