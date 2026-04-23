сегодня в 10:40

Новостройка по реновации появится в столичном районе Соколиная Гора

Согласован проект многоквартирного дома для программы реновации в районе Соколиная Гора, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Дом будет расположен по адресу: проспект Буденного, з/у 49.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту жилого дома в Восточном административном округе. Здание планируют возвести на месте пятиэтажки 1961 года постройки, включенной в программу реновации. В новостройке будет 253 квартиры, общая площадь которых превысит 13 тыс. кв. м», — уточнил Иван Щербаков.

Площадь застройки составит 916 кв. м. От будущего дома можно будет дойти пешком до станции «Шоссе Энтузиастов» Калининской линии метро. Рядом расположена вся нужная инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, службы быта, магазины и кафе. Кроме того, поблизости расположен Измайловский парк.

Квартиры сдадут с чистовой отделкой. Все строительные и отделочные работы будут проводиться с использованием современных, безопасных и долговечных материалов.

На первом этаже здания запроектированы помещения общественного назначения общей площадью 442 кв. м, где предприниматели смогут открыть магазины, точки сервисного обслуживания, салоны красоты и другие объекты коммерческой инфраструктуры.

Проект предусматривает создание безбарьерной среды для свободного перемещения людей с ОВЗ в местах общего пользования.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.