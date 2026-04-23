Мособлдума поддержала ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» Николаю Сафонову

Как ранее отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, «Николай Викторович руководит современным, высокотехнологичным предприятием, где созданы сотни новых рабочих мест, с миллиардными инвестициями и новейшими линиями по выпуску лекарств. Подавляющее большинство препаратов, которые сходят с конвейера подольского завода, входят в перечень жизненно необходимых. Это реальный, весомый вклад в лекарственную безопасность не только Московской области, но и всей страны».

Спикер регионального парламента добавил, что с первых дней специальной военной операции Николай Викторович включился в помощь фронту.

«Закупается дорогостоящее оборудование, техника, средства защиты – всё, что помогает нашим ребятам. За сотрудниками, ушедшими защищать Родину, сохранены рабочие места, выплачиваются пособия, оказывается помощь в лечении и реабилитации после ранений, а их семьи окружены вниманием и поддержкой», – заметил Игорь Брынцалов.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Николай Сафонов отмечен государственными, региональными, муниципальными и ведомственными наградами, а также является Почётным гражданином Подольска.

«Присвоение Николаю Викторовичу звания «Почётный гражданин Московской области» станет нашим общим выражением глубокого уважения к настоящему профессионалу», – подчеркнул Игорь Брынцалов.

Кандидатуру Николая Сафонова парламентарии поддержали.

