В Нижнекамске девушка обвинила своего бывшего-сталкера в изнасиловании

В Нижнекамске девушка обвинила своего бывшего-сталкера, получившего условный срок, в изнасиловании. Молодой человек продолжает следить за ней и угрожать, сообщает Mash Iptash .

Гульнара рассказала, что в четверг утром, когда она выходила из квартиры, Дмитрий М. ворвался к ней, схватил за шею, повалил на диван и изнасиловал. Затем он забрал телефон, потащил ее на кухню, где взял нож. Угрожая оружием, Дмитрий повел девушку в свою машину, однако на улице Гульнаре удалось вырваться. Сотрудников полиции вызвала соседка.

Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы. При этом месяц назад Гульнара обращалась в полицию после того, как Дмитрий избил ее в ТЦ «Санрайз» в Набережных Челнах. Правоохранители бездействуют.

На Дмитрии висит условный срок на 2,5 года за принуждение к сексу, установку жучков, проникновение в квартиру, а также незаконный сбор персональных данных и нарушение тайны переписки.

