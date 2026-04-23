«Пофигу!»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС

Известный рэп-исполнитель и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) прокомментировал свое внесение в санкционные списки Европейского союза, сообщает Mash .

Ранее стало известно, что в рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел персональные ограничения в отношении рэпера Тимати и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

«В отличие от многих чиновников у меня нет и никогда не было западных счетов и недвижимости в ЕС. Поэтому мне пофигу», — заявил Юнусов.

Персональные санкции в отношении исполнителя хита «В клубе» ввели за открытую поддержку государственного курса РФ.

