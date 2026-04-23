Тимати попал в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС
Фото - © Павел Бедняков/РИА Новости
В рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел ограничения в отношении известного рэп-исполнителя и бизнесмена Тимура Юнусова (Тимати), сообщает РИА Новости.
«Тимур Ильдарович Юнусов, известный как Тимати… Российский исполнитель и предприниматель», — значится в списке имен в новом пакете санкций ЕС.
Кроме того, Брюссель ввел санкции в отношении директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза приняли 20-й пакет санкций в отношении России. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, ограничения направлены на сокращение возможностей РФ продолжать конфликт с Украиной.
