Тимати попал в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС

сегодня в 19:17

В рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел ограничения в отношении известного рэп-исполнителя и бизнесмена Тимура Юнусова (Тимати), сообщает РИА Новости .

«Тимур Ильдарович Юнусов, известный как Тимати… Российский исполнитель и предприниматель», — значится в списке имен в новом пакете санкций ЕС.

Кроме того, Брюссель ввел санкции в отношении директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза приняли 20-й пакет санкций в отношении России. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, ограничения направлены на сокращение возможностей РФ продолжать конфликт с Украиной.

