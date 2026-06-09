Украина должна заплатить МВФ 172 млн долларов
Украина во вторник должно заплатить Международному валютному фонду (МВФ) 172 млн долларов по долгам за кредиты, сообщает РИА Новости.
Отмечается, правительство Украины должно до 00.00 со вторника на среду (07.00 мск среды) выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу Международного валютного фонда на 5 июня, один SDR равен 1,368 доллара.
Следующий платеж Украина должна внести 10 июля.
Ранее сообщалось, что в ЕС опасаются, что к финансированию Украины придется вернуться не в 2028 году, как предполагалось ранее, а на год раньше. Причиной называется увеличившийся дефицит финансирования Украины на следующий год — ей потребуются дополнительные 19 миллиардов евро.
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