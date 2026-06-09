Украина должна заплатить МВФ 172 млн долларов

Украина во вторник должно заплатить Международному валютному фонду (МВФ) 172 млн долларов по долгам за кредиты, сообщает РИА Новости .

Отмечается, правительство Украины должно до 00.00 со вторника на среду (07.00 мск среды) выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу Международного валютного фонда на 5 июня, один SDR равен 1,368 доллара.

Следующий платеж Украина должна внести 10 июля.

Ранее сообщалось, что в ЕС опасаются, что к финансированию Украины придется вернуться не в 2028 году, как предполагалось ранее, а на год раньше. Причиной называется увеличившийся дефицит финансирования Украины на следующий год — ей потребуются дополнительные 19 миллиардов евро.

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