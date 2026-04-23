Европейский союз принял 20-й пакет санкций против России

сегодня в 15:30

Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу евросовета Антониу Кошту.

«Сегодня мы продвинулись по обоим направлениям: принят 20-й пакет санкций против России, направленный на сокращение ее возможностей вести войну», — написал Кошта в своем блоге в соцсети X.

Еврокомиссия намеревалась утвердить этот пакет антироссийских санкций 23 февраля текущего года, но Венгрия не позволила это сделать до восстановления работы нефтепровода «Дружба».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба». До этого из-за обмана Киева об исправности нефтепровода Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро.

