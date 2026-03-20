Орбан: Венгрия законно заблокировала кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия имеет полное право с юридической точки зрения блокировать предоставление Евросоюзом «военного кредита» Украине на 90 млрд евро, потому что этот вопрос до конца еще не решен, а Киев тем временем прекратил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает ТАСС .

Он напомнил, что, когда в декабре прошлого года Совет ЕС принял решение выделить эту сумму Украине, 3 страны — Венгрия, Словакия и Чехия — отказались участвовать в этой инициативе, при этом и не мешали это делать другим.

«Однако с тех пор ситуация изменилась, поскольку украинцы установили нефтяную блокаду Венгрии», — добавил Орбан.

Он отметил, что процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен.

Ранее Евросоюз окончательно утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Глава Евросовета Антониу Кошта провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, ранее блокировавшим выделение средств, и потребовал от него «придерживаться решения европейских лидеров».

