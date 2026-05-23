SpaceX запустила в тестовый полет обновленную версию Starship

Starship S39 стала первым представителем третьего поколения V3 ракет SpaceX. Это самая большая ракета в истории, ее высота составляет 124 м, а тяга — около 8 тыс. тонн.

Во время полета планируется вывести из отсека корабля 20 симуляторов спутников системы связи Starlink, а затем при помощи двух дополнительных спутников сканировать теплозащитный экран Starship и передать информацию о его состоянии на Землю.

Starlink — глобальная система спутников, которую SpaceX развивает для обеспечения высокоскоростного интернета в регионах, где связь была ненадежной, дорогой или недоступной. В перспективе компания рассчитывает обеспечить выход в сеть из любой точки поверхности Земли.

Первые спутники Starlink вывели на орбиту в 2019 году. Сейчас их насчитывается более 8 тысяч. В дальнейшем SpaceX планирует увеличить группировку до 12–42 тысяч аппаратов.

Ранее сообщалось, что компания готовится к размещению акций на бирже и рассчитывает привлечь до 80 млрд долларов инвестиций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.