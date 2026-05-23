сегодня в 02:59

Во всех аэропортах Москвы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево снова принимают и отправляют самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях на использование воздушного пространства в районе двух московских аэропортов.

Подобные решения обычно принимаются в связи с работой систем противовоздушной обороны или другими факторами, требующими повышенной безопасности.

