Часть россиян получат пенсии в июне досрочно​ из-за праздников

сегодня в 03:24

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что часть россиян в июне получат пенсию досрочно в связи с празднованием Дня России и последующими длинными выходными днями с 12 по 14 число, сообщает РИА Новости .

«Этим категориям граждан выплатят пенсию до 11 числа включительно», — отметила она.

По словам эксперта, такое правило действует всегда, когда дата выплата пенсии выпадает на праздник или выходной. В таком случае Соцфонд перечисляет средства в последний рабочий день перед ним.

Социальный фонд объявил о повышении накопительных пенсий на 17,3% летом 2026 года. Перерасчет проведут автоматически, обращаться за ним не потребуется.

Повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и граждан, самостоятельно формировавших накопления вне программы. Для этих категорий выплаты вырастут на 19,3%, предварительно — для 37,3 тыс. человек.

