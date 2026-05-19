Соцфонд повысит накопительные пенсии на 17,3% с 1 августа

Социальный фонд с 1 августа беззаявительно повысит накопительные пенсии на 17,3%. Перерасчет коснется порядка 136 тыс. человек, сообщает газета «Известия» .

Повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и граждан, самостоятельно формировавших накопления вне программы. Для этих категорий выплаты вырастут на 19,3%, предварительно — для 37,3 тыс. человек.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 19 мая сообщил, что максимальный размер страховой пенсии в 2026 году может приблизиться к 74 тыс. рублей. По словам эксперта, для этого необходимо в течение многих лет ежегодно набирать максимальное количество пенсионных баллов.

