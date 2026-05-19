В Якутии спасатели начали вывоз обломков «Союза-2.1б»

В Вилюйском и Алданском районах Якутии началась эвакуация фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б». Работы проводят спасатели совместно с «Роскосмосом» и экологами, сообщает газета «Известия» .

19 мая Служба спасения Якутии рассказала о вывозе отделяющихся частей ракеты-носителя. Работы идут в Вилюйском районе при участии специалистов «Роскосмоса».

«В Вилюйском районе в эти дни спасатели Службы спасения Якутии совместно с „Роскосмосом“ эвакуируют отделяющиеся фрагменты ракеты-носителя», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

К работам подключились экологи из Москвы и Хабаровска. Они измеряют уровень радиации в почве и водоемах рядом с местами падения обломков. Вторая бригада спасателей проводит аналогичные мероприятия в Алданском районе.

Фрагмент отделяющейся части «Союза-2.1б» ранее обнаружили в Вилюйском районе после запуска с космодрома Восточный. Падение зафиксировали в Югюлятском наслеге через несколько минут после старта.

Ракета вывела на орбиту спутники «Аист-2Т» и аппараты дружественных государств. Их используют для дистанционного зондирования Земли и научных исследований.

