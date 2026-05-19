Дворцовую площадь готовят к Книжному салону в Петербурге

сегодня в 18:12

На Дворцовой площади в Петербурге продолжается подготовка к Книжному салону

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади продолжается подготовка к Книжному салону, который пройдет с 21 по 24 мая. На площадке смонтируют пространства для более чем 280 мероприятий, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Дворцовая площадь преображается к одному из главных литературных событий весны. Специалисты продолжают монтаж сцен, павильонов и тематических зон.

Фотокорреспондент «Петербургского дневника» запечатлел ход работ. На снимках видно, как постепенно оформляется пространство будущего фестиваля.

В программе Книжного салона — более 280 мероприятий для детей и взрослых: встречи с авторами, презентации новинок и дискуссии. Посетить событие можно с 21 по 24 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.