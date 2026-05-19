В Кемерове при столкновении «Газели» и авто погиб мужчина

сегодня в 18:13

Трое пострадавших в крупном ДТП в Кемерове получили травмы средней тяжести

На улице Волгоградская в Кемерове «Газель» столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы, сообщает Сiбдепо .

ДТП произошло на улице Волгоградская. По словам очевидцев, «Газель» столкнулась с легковым автомобилем.

В Кузбасском центре медицины катастроф сообщили, что на месте погиб мужчина в возрасте 50–55 лет. Спасти его не удалось.

Травмы средней тяжести получили трое мужчин — 26, 51 и 68 лет. Пострадавших 26 и 68 лет госпитализировали, 51-летний мужчина от госпитализации отказался.

Обстоятельства аварии уточняются.

