В Кемерове при столкновении «Газели» и авто погиб мужчина
Трое пострадавших в крупном ДТП в Кемерове получили травмы средней тяжести
На улице Волгоградская в Кемерове «Газель» столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы, сообщает Сiбдепо.
ДТП произошло на улице Волгоградская. По словам очевидцев, «Газель» столкнулась с легковым автомобилем.
В Кузбасском центре медицины катастроф сообщили, что на месте погиб мужчина в возрасте 50–55 лет. Спасти его не удалось.
Травмы средней тяжести получили трое мужчин — 26, 51 и 68 лет. Пострадавших 26 и 68 лет госпитализировали, 51-летний мужчина от госпитализации отказался.
Обстоятельства аварии уточняются.
