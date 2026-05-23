сегодня в 03:48

WSJ: Трамп отказался от решения нанести новые удары по Ирану

Американский президент Дональд Трамп отказался от новых ударов по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Отмечается, что накануне президент США провел встречу с высшими должностными лицами по национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана.

«Президент не принял официального решения, но сообщил помощникам, что хочет дать дипломатическому процессу больше времени для достижения результатов», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что стороны обмениваются сообщениями и проектами текстов, пытаясь создать формальную основу для соглашения.

При этом высокопоставленный иранский источник заявил, что переговорные позиции США и Ирана сблизились.

Президент США Дональд Трамп также заявил о готовности ждать договоренностей с Ираном «несколько дней».

