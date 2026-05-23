Финский политик призвал Европу извиниться перед Россией
Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что ЕС следует извиниться перед РФ за агрессивность, сообщает РИА Новости.
«ЕС должен извиниться перед Россией за то, что вел себя так агрессивно по отношению к ней на протяжении многих лет», — сказал он.
При этом он добавил, что Украина должна стать «нейтральной страной, которая не будет представлять угрозы для России в будущем».
Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав сообщил, что Европа сама задала рамки, в которых инциденты с украинскими дронами становятся неизбежными.
В мае 2025 года Германия, Франция, Британия и США сняли все ограничения по дальности для ударов Украины по целям на территории России. Киев получил легальное право бить вглубь российской территории западным оружием.
