Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что ЕС следует извиниться перед РФ за агрессивность, сообщает РИА Новости .

«ЕС должен извиниться перед Россией за то, что вел себя так агрессивно по отношению к ней на протяжении многих лет», — сказал он.

При этом он добавил, что Украина должна стать «нейтральной страной, которая не будет представлять угрозы для России в будущем».

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав сообщил, что Европа сама задала рамки, в которых инциденты с украинскими дронами становятся неизбежными.

В мае 2025 года Германия, Франция, Британия и США сняли все ограничения по дальности для ударов Украины по целям на территории России. Киев получил легальное право бить вглубь российской территории западным оружием.

