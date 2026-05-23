На юго-востоке Москвы на складе произошел пожар
На Стахановской улице в Москве на складе произошел пожар, сообщает ТАСС.
«Происходит загорание складируемой продукции в административно-складском здании», — сообщили в МЧС.
Площадь пожара составила 400 «квадратов».
Отмечается, что люди покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных. Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Калинина в Лобне, в результате ЧП погибли два человека.
