Два человека погибли при пожаре в квартире в Лобне

Утром в четверг загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Калинина в Лобне, в результате ЧП погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Информация о происшествии поступила в 05:21 в четверг. В 05:26 огонь локализовали на площади 10 кв. м. В 05:36 потушили открытое горение, а в 06:03 ликвидировали последствия пожара.

При пожаре пострадали пять человек, из них двое детей. Также было эвакуировано 15 человек, из них трое детей.

На тушение огня выезжали 34 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и пять единиц техники.

