«Жажда наживы»: почему Миронов требует снизить цены на мороженое?

Объективных оснований для повышения цен на мороженое в РФ сейчас нет, поэтому следует провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное подорожание, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«У меня простой вопрос к торговым сетям и производителям: „Почему в мае этого года снова так сильно подорожало мороженое?“» — отметил Миронов в беседе с ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что похожая ситуация была и в прошлом году.

Он добавил, что сейчас траты на мороженое для семьи из трех человек могут быть более 400-500 рублей. Не у всех родителей есть на это лакомство деньги.

По словам Миронова, тут действует «банальная сезонная жажда наживы», хотя на рынке мороженого наблюдается высокая прибыль. С ценами на этот продукт пора наводить порядок.

Как уточнил депутат, попытка оправдать повышение стоимости мороженого волатильностью курса рубля не подходит, поскольку курс в последнее время выгодный для импорта. Про подорожание сырья и ингредиентов тоже говорить не стоит, так как молоко, сливочное масло, сливки и сахар в рознице хоть и подорожали, но не так сильно. Не подходит и аргумент про рост стоимости упаковки, потому что это не сильно влияет на окончательную цену.

По его мнению, нельзя оправдывать повышение цены и ростом затрат на логистику, потому что она одинаково влияет на стоимость перевозки всех товаров.

