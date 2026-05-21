Неизвестный хищник растерзал человека в горах Японии

В японских горах к западу от Токио обнаружили наполовину съеденные человеческие останки, сообщает «Царьград» .

Пол и возраст погибшего еще не установлены. Около растерзанного тела обнаружили следы крупного зверя. Полицейские предполагают, что человека мог сожрать медведь, но не исключают и нападение другого хищника.

Впервые останки заметил полицейский 14 мая. Он пошел в поход в выходной. Но добраться до места ЧП представители властей смогли только через пять дней. Тело обнаружили в 100 м от туристической тропы. Недалеко от него нашли рюкзак и палки для трекинга.

Власти рассказали, что с апреля местные жители несколько раз видели там медведей.

Ранее на лесной дороге в Японии российский турист совершал восхождение на гору Муцуиси, когда на него набросился агрессивный медведь. Хищник растерзал мужчине лицо и руки.

