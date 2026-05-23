сегодня в 04:47

Число пострадавших при взрыве на верфи в Нью-Йорке выросло до 36

Число пострадавших в результате взрыва на верфи в Нью-Йорке увеличилось до 36, один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

«Один человек погиб после взрыва в пятницу на верфи в Нью-Йорке… Пострадали 36 человек», — говорится в публикации.

Отмечается, что большинство из пострадавших — пожарные и другие спасатели. В результате происшествия погиб один гражданский.

Пожар и взрыв произошли на барже, находившейся на судостроительном заводе в городе Нью-Йорк. Изначально сообщалось, что результате происшествия пострадали 16 человек. Причины взрыва устанавливаются.

