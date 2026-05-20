Трамп заявил о готовности ждать договоренностей с Ираном «несколько дней»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов немного подождать достижения договоренностей с Ираном, прежде чем возобновить удары по стране, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс, он подчеркнул, что если США не получат «правильные ответы» от Тегерана, «все будет очень быстро».

Также американский лидер заявил, что США полностью готовы к действиям. По его словам, в случае правильных ответов удастся сохранить много времени, энергии и жизней.

На вопрос, как долго Вашингтон готов ждать, Трамп ответил: «Это может быть несколько дней».

