Скончался автор песен Ваенги и Безрукова иеромонах Роман

Иеромонах Роман (Матюшин), который является автором песен многих российских артистов, скончался. Его смерть наступила в аэропорту Белграда, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

Иеромонах умер в последний день Пасхи.

«В Белграде, в аэропорту, возвращаясь умирать на Родину, отошел ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В последний день Пасхи. Успел», — отметил митрополит.

Иеромонах Роман служил на приходах в Псковской области. Его стихи легли в основу песен в исполнении Жанны Бичевской, Олега Погудина, Сергея Безрукова, Елены Ваенги, Александра Михайлова и многих других артистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.