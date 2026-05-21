Скончался автор песен Ваенги и Безрукова иеромонах Роман
Иеромонах Роман (Матюшин), который является автором песен многих российских артистов, скончался. Его смерть наступила в аэропорту Белграда, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
Иеромонах умер в последний день Пасхи.
«В Белграде, в аэропорту, возвращаясь умирать на Родину, отошел ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В последний день Пасхи. Успел», — отметил митрополит.
Иеромонах Роман служил на приходах в Псковской области. Его стихи легли в основу песен в исполнении Жанны Бичевской, Олега Погудина, Сергея Безрукова, Елены Ваенги, Александра Михайлова и многих других артистов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.