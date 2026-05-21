Новый ГОСТ на унитазы появится в РФ

Росстандарт утвердил новый государственный стандарт на унитазы и другие керамические санитарные изделия — раковины, пьедесталы, биде и подобную продукцию. Документ вступает в силу с 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Новый ГОСТ вводит более подробную классификацию унитазов. Если в предыдущей версии 2018 года их делили всего на три вида (напольные, настенные и детские), то теперь их насчитывается 16.

Разделение идет по типу установки — напольные или подвесные, конструкции — компакт, моноблок или приставны, организации омывания чаши — ободковые, безободковые, с душевым смывом, расположению выпускного патрубка, типу монтажа, а также по назначению — детские, стандартные и для маломобильных.

Кроме того, смягчены требования к высоте унитазов. Ранее она была строго 40 см, теперь допускается диапазон от 38 до 42 см. Высота гидрозатвора теперь может быть от 5 до 7 см вместо фиксированных 6 см.

